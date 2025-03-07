Küçükçekmece Belediyesi\'nden Kadınlara Yönelik Projeler

Yerel

Küçükçekmece Belediyesi, kadınlara yönelik hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiriyor. "Söz verdiğimiz gibi önceliğimiz kadınlar ve çocuklar" diyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 6 yılda Gündüz Çocuk Bakımevlerinden, Anne Taksiye, Kadın Eşitlik Merkezi'nden, gezilere ve Kadınlar Matinesi'ne kadar pek çok projeyi kadınların hizmetine sundu.

Kadın eşitlik merkezi

Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Kadın Eşitlik Merkezi, kadın istihdamını ve aile yaşantısını desteklemeye yönelik eğitim çalışmaları, meslek edindirme kursları ile Küçükçekmeceli kadınlara hizmet veriyor. Merkezde; Butik Çikolata Hazırlama, Aşçı Çırağı, Sabun Üretimi ve daha pek çok branşta Halk Eğitim onaylı sertifikalı kurslar düzenleniyor.

Hünerli eller çarşısı

Toplumun her kesiminden kadının rahatça başvurabildiği Hünerli Eller Çarşısı'nda kadınlar ürettikleri el emeği ürünlerle aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Gündüz Çocuk Bakımevleri ve Bi'mola Engelsiz Yaşam Merkezi

Eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına Her Mahalle'ye Bir Gündüz Çocuk Bakımevi sözünü veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 6 yılda Gündüz Çocuk Bakımevi sayısını 12'ye çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de ilçede 5 mahallede açtığı Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi ile Küçükçekmeceli ailelere ve çocuklara hizmetini sürdürüyor.

Özel gereksinimli çocukların ve annelerinin yaşama katılımını kolaylaştırmak için hizmete açılan Bi'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi de etkinlik, oyun ve aktivite sınıflarıyla 4-14 yaş aralığındaki özel çocuklara hizmet veriyor.

Kadınlar Matinesi'ne ilgi büyük

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Küçükçekmeceli kadınları, Kadınlar Matinesi'nde buluşturuyor. İlçede düzenli periyotlarla gerçekleştirilen Kadınlar Matinesi'nde kadınlar hem eğleniyor hem de sosyalleşiyor.

Tarihi Yarımada gezileri devam ediyor

Küçükçekmeceli kadınlar, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz gezilerle İstanbul'un tarihini yerinde keşfetmeye devam ediyor. Şerefiye Sarnıcı'ndan Ayasofya'ya uzanan bu kültürel yolculuğa, kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Anne taksi

Küçükçekmece Belediyesi, ilçede yaşayan anne ve anne adaylarının ev ve hastane arası ulaşımını gerçekleştirecek 'Anne Taksi' projesini hayata geçirdi. Sosyo -ekonomik olarak desteğe ihtiyaç duyan anne ve anne adayları için trafiğe çıkan Anne Taksiler, hamilelikte 16. haftadan itibaren anne adaylarına ve 0-6 aylık bebek sahibi ailelere özel, İstanbul'daki kamu ve özel hastanelere ulaşım hizmeti sunuyor. - İSTANBUL