Küçükçekmece'de 'Anne Taksi' Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Küçükçekmece'de 'Anne Taksi' Projesi Başladı

Küçükçekmece\'de \'Anne Taksi\' Projesi Başladı

Küçükçekmece Belediyesi, anne ve bebeklerini hastane ve evlerine konforlu bir şekilde ulaştırmak için 'Anne Taksi' projesini hayata geçirdi. Proje, sosyo-ekonomik desteğe ihtiyaç duyan annelere ücretsiz taksi hizmeti sunacak.

19.10.2024 09:52  Güncelleme: 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Belediyesi tarafından anne ve bebeklerini rahat, konforlu bir şekilde hastane ve evlerine ulaştırmak, kadınların doğum yolculuğunda yalnız bırakmamayı hedefleyen 'Anne Taksi' projesi hayata geçirildi. Yürütülen çalışmayla ilgili açıklama yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Kendi kentimiz içerisinde özellikle anne adaylarımızın doğum nedeniyle ile hastaneye gidip gelmesi taksi bulmakta zorlanıyorlar ama sadece zorlanma değil. Dar gelirli vatandaşlarımızda sıkıntı çektiğini biliyoruz. Bu projeyi bugünden itibariyle hayata geçiriyoruz" dedi.

Sosyo-ekonomik olarak desteğe ihtiyaç duyan anne ve anne adayları için Küçükçekmece Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Anne Taksiler' projesinin tanıtımı gerçekleşti. Küçükçekmece Belediye Başkanlığı tören alanındaki tanıtım programına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Proje çerçevesinde Kadın Doğum ve Çocuk Bölümü olan devlet hastanelerinden randevusu olan Küçükçekmeceli annelere ücretsiz hizmet verilecek. Anne taksi hizmetinden yararlanmak isteyenler, en az 2 gün önceden almış oldukları randevuyu hafta içi 08.30-17.00 saatleri aralığında 444 4 360/2663 numaralı telefona bildirerek, taksi randevularını oluşturabilecek.

"Bizi heyecanlandıran projedir"

Çalışmaları tamamlanan proje için düzenlenen tanıtım töreninde, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi konuşma yaptı. Çebi, 2024 seçim çalışmaları içerisinde Anne taksi bizim onlarca projeden bir tanesi olduğunu belirterek, "Birkaç gün önce taksi bulamadığı için o araca binmek zorunda olan hastaneye gitmek için evinden çıkmış olan hamile bir kadının toplu taşıma aracında doğum yaptığının haberleri yapıldı. Dolayısıyla bizimde bu projemiz olduğu için bunu hemen hızlandırıp hayata geçirdik. Bizi heyecanlandıran projedir. Kendi kentimiz içerisinde özellikle anne adaylarımızın doğum nedeniyle ile hastaneye gidip gelmesi taksi bulmakta zorlanıyorlar ama sadece zorlanma değil. Dar gelirli vatandaşlarımızda sıkıntı çektiğini biliyoruz. Bu projeyi bugünden itibariyle hayata geçiriyoruz" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi'nde şoförlük yapan Fatma Güçlü "Anne taksi projesinde şoför olarak hamile annelerimizi evlerinde alıp hastaneye kontrolü yapıp tekrardan evlerine sağlık şekilde bırakmak için görev aldım. Bir anne olarak taksi bulmakta zorlanıyorduk. Benim dönemimde taksiler çok pahalıydı. Bu proje çok güzel projeydi. Bir anne olarak bu proje görev almaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece Belediyesi, Yerel Haberler, Küçükçekmece, Hastane, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de 'Anne Taksi' Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
08:49 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
11:30 Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna’yı getiriyor Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna'yı getiriyor
11:06 ’Yenidoğan Çetesi’nin tape kayıtları kan dondurdu: Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla 'Yenidoğan Çetesi'nin tape kayıtları kan dondurdu: Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 10:12:25. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de 'Anne Taksi' Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.