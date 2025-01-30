Küçükçekmece'de Çiğ Köfte Cinayeti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Çiğ Köfte Cinayeti

Küçükçekmece\'de Çiğ Köfte Cinayeti

Can Sertaç Baran, çocukluk arkadaşı Emirhan D. tarafından silahla öldürüldü.

30.01.2025 12:21
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Küçükçekmece'de çiğ köfte yemek için arkadaşlarıyla birlikte çiğ köfte dükkanına gelen Can Sertaç Baran çocukluk arkadaşı tarafından silahla öldürüldü.

Olay Küçükçekmece'de bulunan bir çiğ köfte salonunda meydana geldi. İddiaya göre Can Sertaç Baran arkadaşlarıyla birlikte bir çiğ köfte yemek için arkadaşlarıyla birlikte bir çiğ köfte dükkanına geldi. Bir süre dükkanın önünde sohbet eden Baran, Emirhan D. ve arkadaşları bir süre dükkanının önünde sohbet ettikten sonra içeri girdi. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle Emirhan D. yanında bulunan silahıyla arkadaşı Can Sertaç Baran'ı vurdu. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları talihsiz genci, ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak Baran hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri arkadaşını silahla vuran Emirhan D.'yi gözaltına alırken olayın neden gerçekleştiğini belirlemek için iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de Çiğ Köfte Cinayeti - Son Dakika

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