Küçükçekmece'de Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Küçükçekmece\'de Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde vatandaşlarla güvenlik sorunlarını görüşmek üzere toplantı düzenledi. Kaymakam Mustafa Antenlioğlu, eğitim ve önleyici faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

12.03.2025 11:52  Güncelleme: 11:54
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Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçede güven huzuru sağlamak için toplantı gerçekleşti.

Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde vatandaşların sorunlarını çözmek için halka açık huzur ve değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Antenlioğlu, Küçükmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdür Gökhan Bambal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Antenlioğlu "Emniyet güçlerinin birinci vazifesi güvenliği sağlamak. Suç işleyeni yakalayıp adli mercilere teslim etmek. Eğitim bu işin temeli bu çocuklarımız zararlı madde kullanmak bunlar dışarıdan gelen çocuklarımız değil. Toplumun mahallemizin kendi evlatlarımız kendi çocuklarımız. Bizim sadece devletin değil hepimizin esas işi önlemek. Esas işimiz burada önleyici faaliyet bilgilendirme faaliyet olarak bilgilendirme eğitim. İlçemizin değil İstanbul anlamında trafik problemi var. Okullarımızda olmak üzere trafik bilincini trafik eğitimi iyi vermemiz lazım. Ailede başlayan ve daha sonra eğitim kurumlarımızda bilgiyi oturtursak sadece para cezası ile bu işlevi önleyemeyiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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