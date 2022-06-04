Küçükçekmece'de Lagün Kitap Günleri başladı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Lagün Kitap Günleri başladı

04.06.2022 09:34

- Küçükçekmece'de Lagün Kitap Günleri başladı Küçükçekmece Belediyesi'nin bu yıl ilkini organize ettiği 'Lagün Kitap Günleri', Orhan Kemal'in oğlu yazar Işık Öğütçü ve Şeyhmus Diken söyleşisiyle başladı.

- Küçükçekmece'de Lagün Kitap Günleri başladı

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi'nin bu yıl ilkini organize ettiği 'Lagün Kitap Günleri', Orhan Kemal'in oğlu yazar Işık Öğütçü ve Şeyhmus Diken söyleşisiyle başladı.

Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Menekşe Parkı'nda Lagün Kitap Günleri etkinliğinin ilkini düzenledi. Etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Bir hafta boyunca sürecek olan kitap günleri etkinliğinde Orhan Kemal'in oğlu yazar Işık Öğütçü ve Şeyhmus Diken söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlik söyleşinin hemen ardından Halk Müziğinin sevilen ismi Nida Ateş'in konseriyle son buldu. Etkinliğe katılan vatandaşlar hem kitaba hem de müziğe doydu. Türkiye'nin önde gelen ve sevilen kalemleri, araştırmacılar ve alanında uzman isimler 10 Haziran Cuma gününe kadar etkinlik alanında ağırlanacak.

"Kitap okuma alışkanlıklarını devam ettirmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik"

İnsanların kitap okuma alışkanlıklarını sürdürmeleri için bu etkinliği düzenlediklerini dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,"İnsanların kitap okuma alışkanlıklarını devam ettirmeleri bir yandan da alışkanlık haline getirtmek için böyle bir etkinlik düzenleme ihtiyacı hissettik. Her yıl yapmayı planlıyoruz. Kitapla, sanatla, müzikle sporla anılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Okurların böyle yerlere akın etmesi beni çok mutlu ediyor"

Etkinlikte konuşan Orhan Kemal'in oğlu yazar Işık Öğütçü, "Çok heyecan verici bir şey. Bu iki senelik salgın sürecinin bir kısım azalmasıyla okurların böyle yerlere akın etmesi beni çok mutlu ediyor. Gerçekten herkes çok özledi. Küçükçekmece'de de böyle bir çalışmanın yapılması sevindirici" diye konuştu.

(ZB- MB-HK-

Küçükçekmece'de Lagün Kitap Günleri başladı
Küçükçekmece'de Lagün Kitap Günleri başladı
Küçükçekmece'de Lagün Kitap Günleri başladı
Küçükçekmece'de Lagün Kitap Günleri başladı

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Kaynak: İHA

Şeyhmus Diken, Küçükçekmece, Orhan Kemal, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de Lagün Kitap Günleri başladı - Son Dakika

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