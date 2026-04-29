Küçükçekmece'de renkli maç: babalar ve oğulları futbol heyecanı yaşadı
Küçükçekmece'de renkli maç: babalar ve oğulları futbol heyecanı yaşadı

29.04.2026 11:01  Güncelleme: 11:02
Futbol eğitimi alan 15 öğrenci babalarıyla birlikte Küçükçekmece Belediyesi futbol sahasında maç yaptı.

Küçükçekmece Belediyesi Spor Okulları'nda futbol eğitimi alan 15 öğrenci babalarıyla birlikte Küçükçekmece Belediyesi futbol sahasında maç yaptı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, baba ve çocukların birlikte kaliteli zaman geçirmesini sağlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasında 15 çocuk ve 15 baba rekabet etti.

"Çok güzel bir etkinlik oldu"

Babasıyla birlikte maç yapmaktan çok keyif aldığını söyleyen Kerem Meşe, "Zaten futbolu çok seviyor, oynamaktan çok keyif alıyordum babamla oynamak çok daha keyif verdi. Babamla birlikte taktikler geliştirdik, rekabet ettik. Çok güzel ve anlamlı bir etkinlikti tekrar yapılmasını istiyorum" dedi.

Yunus Duvahan ise, "Futbola çok ilgi duyuyorum ve profesyonel olarak oynamak istiyorum. Bu yüzden belediyemizin Spor Okulunda eğitim alıyorum. Belediyemizin böyle bir hizmet vermesi ve en önemlisi bunun ücretsiz olması çok güzel. Bugün de çok sevdiğim futbolu, çok sevdiğim babamla oynadım ve çok keyif aldım. Ben ödevlerimden dolayı, babam da işlerinden dolayı birbirimize yeteri kadar vakit ayıramıyoruz. Bu etkinlik sayesinde baba oğul özel bir anımız oldu. Bizi destekleyen, her türlü imkanı sağlayan başta Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
