Soğuk havalarda sıcak dayanışma Küçükçekmece\'de

Küçükçekmece Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde başlattığı sıcak çorba ikramını, son günlerde etkisini artıran dondurucu soğuklar nedeniyle sıklaştırdı. İlçedeki ana arterler ile Halkalı Marmaray, Arena Park ve Sefaköy Metrobüs Durağı'ndan yolu geçen vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından sıcak çorba ikramıyla karşılanarak güne sıcak bir başlangıç yapıyor.

Özellikle erken saatlerde işe giden ve akşam yoğunluğunda evine dönen vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen çorba dağıtımı, soğuk kış günlerinde içleri ısıtıyor. Belediye Aşevi'nde hijyenik şartlarda hazırlanan çorbalar, ilçenin yoğun noktalarında ücretsiz olarak vatandaşlara ikram ediliyor.

Küçükçekmece'de sosyal belediyecilik anlayışıyla kimseyi yalnız bırakmadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Soğuğu iyice hissettiğimiz bu günlerde sıcak bir çorbanın dayanışmamızı büyüteceğine inanıyoruz. Hemşehrilerimizin içini ısıtmak için kasım ayından bu yana sürdürdüğümüz bu hizmetten vatandaşlarımızdan da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Küçükçekmece'de paylaşma kültürünü büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL