Küçükçekmece Gölü Kirleniyor

23.05.2026 11:15
Küçükçekmece Gölü, lağım sularıyla kirlenerek kahverengi renge döndü ve kirlilik arttı.

İstanbul'un önemli sulak alanlarından biri olan Küçükçekmece Gölü, çevresindeki lağım künklerinden akan atık sular nedeniyle adeta çevre felaketine teslim oldu. Göl suyu rengi kahverengiye dönerken; yüzeyde oluşan metrelerce uzunluktaki köpük hatları, kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi.

Küçükçekmece Gölü'nde çevre sakinlerini ve doğaseverleri tedirgin eden kirlilik baş gösterdi. Göl çevresindeki yerleşim yerlerinden ve endüstriyel hatlardan gelen lağım sularının doğrudan göle deşarj edildiği iddia edildi.

Gölün rengi tamamen değişti

Lağım künklerinden akan atık sular nedeniyle gölün rengi birçok noktada yeşil ve maviden tamamen kahverengiye döndü. Dere çıkışlarının gölle birleştiği alanlarda oluşan renk farklılığı, kirliliğin boyutunu ortaya koydu. Künklerin göle döküldüğü noktalarda kimyasal ve organik atıkların etkisiyle hat şeklinde, kalın köpük tabakaları oluştuğu görüldü. Çevreye kötü koku yayılırken, gölün içler acısı hali ve dere ağızlarındaki renk değişimi kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
