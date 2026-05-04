Küçükçemece\'de Erdem Kaynarca ile oyunculuk üzerine söyleşi

04.05.2026 11:08  Güncelleme: 11:12
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdem Kaynarca, Küçükçekmece Belediyesi Film Ofisi'nin düzenlediği Oyunculuk Üzerine Söyleşi'ye konuk oldu. Kaynarca, sinema meraklılarıyla oyunculuğa dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Genç sinemacıların projelerine destek veren, alanında uzman konuklarla film okumaları, film gösterimleri ve atölyeler gerçekleştiren Film Ofisi, bir yandan da sektörün tanınmış isimlerini meraklılarıyla bir araya getiriyor. Bu kapsamda moderatörlüğünü Yuşa Dursunoğlu'nun yaptığı ve oyuncu Erdem Kaynarca'nın katıldığı 'Oyunculuk Üzerine Söyleşi' gerçekleştirildi.

Oyunculuk ve eğitimi konusunda değerlendirmelerde bulunan Erdem Kaynarca, "Konservatuarlar da dahil olmak üzere bütün üniversiteler yetkin ve elit seviyede bireyler yetiştiren yerler diye görüyorum. Ayrıca üniversiteleri iş bulmanın garantisi gibi düşünmenin de saçma olduğunu düşünüyorum. Günümüzde oyunculuk konusunda sayısız sosyal medya hesabı var ve birçok yetenekli hoca orada bilgilerini paylaşıyor. Bizim zamanımızda bunlar yoktu ama artık böyle imkanlar var. Artık bu alanla ilgilenenler evde oturup dinleyerek, evden üniversite hayatı yaşayabilir. Hatta bu kişiler üniversite hocalarından çok daha kaliteli ve güncel bilgiler verebiliyorlar" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Film Ofisi'nin çalışmaları hakkında ise Kaynarca, "Film Ofisi olarak bu etkinliği yapıyor olmanız bence çok önemli ve birleştirici. Sinemaseverleri ve icracılarını bir araya getirmeniz çok değerli. Söyleşi de çok eğlendim, seyirciler çok güzel sorular sordu ve bende elimden geldiğince dürüst ve rahat bir şekilde cevaplar verdim. Zaman nasıl geçti gerçekten anlamadım. Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye çok teşekkür ediyorum ve bu projenin devam etmesini, büyümesini istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

