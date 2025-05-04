Kudüs Akademisi Finali Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kudüs Akademisi Finali Tamamlandı

Kudüs Akademisi Finali Tamamlandı

Doç. Dr. Emin Uz'un söyleşiyle Kudüs Akademisi sona erdi. Öğrenciler bilgi yarışmasında ödüller aldı.

04.05.2025 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Kudüs Akademisi" serisinin final oturumu, Doç. Dr. Emin Uz'un anlamlı söyleşisiyle tamamlandı.

Afyonkarahisar Diyanet Gençlik Merkezi'nde yürütülen "Kudüs Akademisi" etkinlik serisi, Doç. Dr. Emin Uz'un gerçekleştirdiği "Şahadeti Düşleyen Satırlar: Kudüs" başlıklı söyleşiyle sona erdi. Final oturumuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Program sonunda düzenlenen Kahoot (eğlence tabanlı öğrenme portalı) bilgi yarışmasında dereceye giren ve akademi sürecine düzenli katılım sağlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Katılımlarından dolayı öğrencilere, söyleşiyi gerçekleştiren Doç. Dr. Emin Uz'a, organizasyonda emeği geçen Manevi Rehberlere ve Diyanet Gençlik Kulübü'ne teşekkür edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Gençlik, Kültür, Eğitim, Yerel, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kudüs Akademisi Finali Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu
Merkez Bankası’ndan TL’ye teşvik hamlesi Merkez Bankası'ndan TL'ye teşvik hamlesi
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 10:57:36. #7.11#
SON DAKİKA: Kudüs Akademisi Finali Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.