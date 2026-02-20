Kudüs\'te Ramazan İlk Cumasında 80 Bin Kişi Toplandı

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te 80 bin kişi ramazan ayının ilk Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te binlerce kişi ramazan ayının ilk Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Batı Şeria'daki Filistinliler, Kudüs'e geçmek üzere sabahın erken saatlerinde Kalendiya dahil Kudüs çevresindeki kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. İsrail askerleri, Ramazan ayının ilk cumasında Batı Şeria'daki Filistinlilerin izinleri olmasına rağmen Kudüs'e geçişini engelledi. İsrailli yetkililer, 10 bin kişilik kotanın dolduğunu gerekçe göstererek çok sayıda Filistinlinin Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişine izin vermedi. Kudüs'te bulunan ve Kudüs'e girişine izin verilen Filistinliler Ramazan ayının ilk cumasını Mescid-i Aksa'da eda etti. Yaklaşık 80 bin kişi ilk cumasını Mescid-i Aksa'da kıldı. Mescid-i Aksa'nın içine sığmayanlar ise avluyu ve bahçeyi doldurdu.

İsrail kısıtlama uygulayacağını duyurmuştu

İsrailli yetkililer, Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da bazı kısıtlamalar uygulayacağını duyurmuştu. Cuma namazı için Batı Şeria'dan Mescid-i Aksa'ya 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü kadınların yanı sıra birinci derece akrabalarının eşlik ettiği 12 yaşından küçük çocukların girişine izin verileceği kaydedilmişti. Ayrıca, 10 bin kişilik kota uygulanacağı açıklanmıştı. - KUDÜS