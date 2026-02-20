Kudüs'te Ramazan İlk Cumasında 80 Bin Kişi Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kudüs'te Ramazan İlk Cumasında 80 Bin Kişi Toplandı

Kudüs\'te Ramazan İlk Cumasında 80 Bin Kişi Toplandı
20.02.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail işgali altındaki Kudüs'te, 80 bin kişi Ramazan'ın ilk Cumasını Mescid-i Aksa'da kıldı.

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te 80 bin kişi ramazan ayının ilk Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te binlerce kişi ramazan ayının ilk Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Batı Şeria'daki Filistinliler, Kudüs'e geçmek üzere sabahın erken saatlerinde Kalendiya dahil Kudüs çevresindeki kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. İsrail askerleri, Ramazan ayının ilk cumasında Batı Şeria'daki Filistinlilerin izinleri olmasına rağmen Kudüs'e geçişini engelledi. İsrailli yetkililer, 10 bin kişilik kotanın dolduğunu gerekçe göstererek çok sayıda Filistinlinin Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişine izin vermedi. Kudüs'te bulunan ve Kudüs'e girişine izin verilen Filistinliler Ramazan ayının ilk cumasını Mescid-i Aksa'da eda etti. Yaklaşık 80 bin kişi ilk cumasını Mescid-i Aksa'da kıldı. Mescid-i Aksa'nın içine sığmayanlar ise avluyu ve bahçeyi doldurdu.

İsrail kısıtlama uygulayacağını duyurmuştu

İsrailli yetkililer, Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da bazı kısıtlamalar uygulayacağını duyurmuştu. Cuma namazı için Batı Şeria'dan Mescid-i Aksa'ya 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü kadınların yanı sıra birinci derece akrabalarının eşlik ettiği 12 yaşından küçük çocukların girişine izin verileceği kaydedilmişti. Ayrıca, 10 bin kişilik kota uygulanacağı açıklanmıştı. - KUDÜS

Kaynak: İHA

Orta Doğu, İsrail, Kudüs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kudüs'te Ramazan İlk Cumasında 80 Bin Kişi Toplandı - Son Dakika

Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:41:09. #7.11#
SON DAKİKA: Kudüs'te Ramazan İlk Cumasında 80 Bin Kişi Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.