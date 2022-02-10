KÜKAD'dan "Altın Kalpli Aileler" gecesi - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kütahya Koruyucu Aile Derneği, (KÜKAD) devlet koruması altında büyüyen çocuklara koruyucu aile olan ailelere ve koruyucu aile yanında büyüyen çocuklara anlamlı bir gece düzenledi.

2017 yılında Tavşanlı'da kurulan Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD) Levent Düğün Salonu'nda aileler ve çocuklar için etkinlik düzenledi.

KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar, "Her çocuğun sevgi dolu bir ailesi olsun, kurumlarda büyümek kaderleri olmasın diye, ilçemiz Tavşanlı'da kurulan Kütahya Koruyucu Aile Derneği tarafından düzenlenen "Altın Kalpli Aileler Gecesi"nde koruyucu ailelerimiz, aday ailelerimiz, çocuklarımız doyasıya eğlendi. Üç farklı grup vardı bu gecede; koruyucu aile olan kişiler ve çocukları, aday olan çocuksuz aileler ve biyolojik çocukları olan aileler. Yüzleri gülmeyen, diğer ailelere ve çocuklara imrenerek bakan aday aileler, kurumdan aile yanına yerleşen çocuklara bakarak Rabbim bize de böyle bir evlat nasip etsin inşaallah" diyerek mutluluğunu dile getirdi. - KÜTAHYA