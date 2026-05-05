Kula'da Kardeş Cinayeti: 28 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kula'da Kardeş Cinayeti: 28 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kula\'da Kardeş Cinayeti: 28 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
05.05.2026 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kula'da kardeşi tarafından bıçaklanan 28 yaşındaki Hasan Akarsu, cenaze töreniyle defnedildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz gün kardeşi tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Katil zanlısı kardeş ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz gün saat 20.45 sıralarında Kula ilçesi Karataş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Akarsu (28) ile kardeşi U.C.A. (25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında U.C.A., yanındaki bıçakla ağabeyi Hasan Akarsu'yu ağır yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akarsu, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Akarsu, ileri tetkik ve tedavi için Salihli'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç kurtarılamadı. Hasan Akarsu için Şah Süleyman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Akarsu'nun ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gencin cenazesi, dualar eşliğinde ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan U.C.A., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kula'da Kardeş Cinayeti: 28 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:19:21. #7.13#
SON DAKİKA: Kula'da Kardeş Cinayeti: 28 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.