Kula’da Başkan Dönmez’in talimatıyla belediye salonu açılmayınca, komisyonlar dışarıda kaldı

Kula Belediyesi Meclis Komisyonları, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in talimatıyla salonun açtırılmadığı iddiası üzerine toplantısını belediye binası dışında gerçekleştirdi.

Kula Belediyesi Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Komisyonu, toplantı için belediye hizmet binasına geldi. İddiaya göre, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in komisyon üyelerinin toplantı yapacağı salonun açılmaması yönünde talimat verdiği öne sürüldü. Belediyede görevli personelin, Başkan Dönmez'in talimatı doğrultusunda kapıyı açmadıklarını söylemesi üzerine komisyon üyeleri duruma tepki gösterdi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mahmut Çalık, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Toplantı saatinde komisyon üyelerimizle birlikte toplantımızı yapacağımız salona geldik. Ancak oda kapısının kilitli olduğunu gördük. Belediyede görevli personel, kapının açılmaması yönünde talimatın Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tarafından verildiğini bize söyledi. Biz de komisyon üyelerimizle birlikte kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda kamuya açık bir alanda toplantımızı gerçekleştirerek gündem maddelerini karara bağladık."

Başkan Dönmez'in salonun açılmasına izin vermediği iddiaları gölgesinde gerçekleştirilen ortak komisyon toplantısında, Kula Göleti su kullanım hakkına ilişkin gündem maddesi görüşüldü. Hazırlanan komisyon raporunda, göletlerin mevcut doluluk oranları dikkate alınarak daha önce dönüm başına 200 ton olan su kullanım kotasının 400 tona çıkarılması yönünde oy birliğiyle karar alındı. Rapor, kararın belediye bünyesindeki tüm göletlerde uygulanması amacıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Bu olay, Kula Belediyesi tarihinde meclis komisyonlarının ilk kez belediye binası dışında toplanması nedeniyle dikkat çekti.