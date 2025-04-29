Kula\'da Kut\'ül Amare Zaferi\'nin 109.yılı kutlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Kula'da Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. Yılı, Rafet Üçelli Ortaokulu'nun düzenlediği programla kutlandı. Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Muhammet Akgün'ün yaptığı programda öğrenciler tarafından şiirler okunup tiyatro gösterileri yapıldı. Program, öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisinin sergilenmesi ile son buldu.

Programa Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Teğmen Ahmet Buğra Ergün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş ile Şube Müdürleri Ahmet Varol ve İsa Dilek, Kula Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ahmet Yavuz Çamlı, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA