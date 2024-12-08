Kula\'daki Suriyeli vatandaşlardan özgürlük yürüyüşü

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Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan Suriyeliler, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından konvoy oluşturarak sevinç gösterileri ve yürüyüş yaptı.

Esad rejiminin düşmesinin ardından Kula'da yaşayan Suriyeli vatandaşlar Suriye, Filistin ve Türk bayrakları açarak Kula Yunus Emre Kent Meydanı'nda toplandılar. Meydanda aileleri ve çocukları ile özgürlük sloganları atan Suriyeli vatandaşlar toplanmanın ardından Kula sokaklarında motosikletler ve arabalar eşliğinde konvoy oluşturarak yürüyüş yaptı. Esad rejimini eleştiren sloganlar atan Suriyeli vatandaşlar yürüyüş esnasında tekbir getirdiler. Kutlamalara katılan Suriyeli vatandaşlardan alınan röportajda " Burada olmamızın sebebi Esad gitti, Esad kaçtı, Allah'a şükür Esad'dan kurtulduk. Çok memnunuz Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Biz Esad'dan kurtulduk şimdi inşallah vatanımıza geri döneceğiz" ifadelerini kullandılar. - MANİSA