Kula Şoförler Odası'nda Başkan Kırlı güven tazeledi
Kula Şoförler Odası'nda Başkan Kırlı güven tazeledi

04.01.2026 18:06  Güncelleme: 18:15
Manisa'nın Kula ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurulu'nda Oktay Kırlı, 50 oy farkla yeniden başkanlık görevine seçildi. 436 oy kullanıldı, 2 oy geçersiz sayıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda 2 aday listesi yarıştı. 50 oy farkla yeniden başkanlığa seçilen Oktay Kırlı, güven tazeledi.

Kula Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurulu, Kula Belediyesi Düğün Salonu'nda yapıldı. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Denetim ve yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından adaylar birbirlerine başarılar diledi. Mevcut başkan Oktay Kırlı ile Ahmet Gürkan'ın yarıştığı seçimde toplam 436 oy kullanıldı. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimde, 243 oy alan mevcut başkan Oktay Kırlı yeniden başkanlık görevine seçilip güven tazelerken, Ahmet Gürkan ise 193 oyda kaldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Oktay Kırlı ve ekibi büyük mutluluk yaşarken, oyun havasıyla seçim sonucunu kutladılar. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Manisa, Yerel, Kırlı, Kula, Son Dakika

