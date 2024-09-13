Kulaklı Orman Baykuşu Niğde'de Görüntülendi

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Niğde'de 'kulaklı orman baykuşu' görüntülendi

NİĞDE - Sayıları giderek azalan kulaklı orman baykuşu, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Toraman köyünde bir evin bahçesinde görüntülendi.

Bahçe sahipleri tarafından papağan sanılan kulaklı orman baykuşu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bilimsel adı Asio Otus olan ve baykuşgiller familyasından büyük, dimdik duran ve gece gezen bir baykuş türü olan kulaklı orman baykuşu bahçe sakinleri tarafından kayda alındı.