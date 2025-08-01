Kültepe Kaniş-Karum'da Yeni Müze İnşaatı Tamamlandı - Son Dakika
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Kültepe Kaniş-Karum'da Yeni Müze İnşaatı Tamamlandı

Kültepe Kaniş-Karum\'da Yeni Müze İnşaatı Tamamlandı
01.08.2025 11:27  Güncelleme: 11:29
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş-Karum'da inşa edilen kayadan oyma müzenin son durumunu inceledi. Proje, şehrin ticaret ve kültür mirasını yaşatmayı amaçlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 bin yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Kültepe Kaniş-Karum'un eşsiz mirasını yaşatacak kayadan oyma müzeyi yerinde inceledi. Büyükkılıç, müze ile birlikte ilklere imza atacaklarını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyanın nadir mimari örneklerinden biri olmaya aday kayadan oyma Kültepe Müzesi inşaatında gelinen son durumu yerinde inceledi. Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'nün binlerce yıllık ticaret ve kültür mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen projede sona yaklaşıldı.

Başkan Büyükkılıç'a teknik inceleme gezisinde Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti. Projeyle ilgili teknik bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, inşaatın tamamlandığını ve iç düzenlemelerin sürdüğünü belirtti.

"İnşallah İlklere İmza Atmış Olacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kadim medeniyetler şehri Kayseri'miz, göz bebeğimiz Kayseri'miz, Kültepe Kaniş Karum ile ticaretin anayasasının yazıldığı ve başladığı bir şehir. Kültepe Kaniş Karum'dan çıkan tabletleri sergilemek amacıyla bu bölgede oyma müze ile inşallah ilklere imza atmış olacağız. Daha sonraki süreçte Medeniyetler Müzesi'ne giden eserlerimizi, yurt dışına götürülen eserlerimizi Bakanlığımızla iş birliği halinde tekrar ülkemize ve şehrimize getirip, sergilenmesine vesile olacağız. Müze açısından önemli bir esere imza atmış olacağız. Şuanda oyma bir müze hayata geçiriyoruz, inşaat alanı 6 bin metrekare, sergi alanı 3 bin metrekareyi içeren önemli müzenin inşası bitti, düzenleme boyutuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor."

"Bakanlığımızla İş Birliği İçinde Bu Eseri Tamamlayacağız"

Müzenin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle donatılması ve işletilmesi yönünde girişimlerin sürdüğünü belirten Büyükkılıç, "Sayın Bakanımıza bu eşsiz projeyi arz ettik. Ekipleri gerekli incelemeleri yaptı. İnşallah iş birliği içinde bu eseri tamamlayacağız. Mimarsinan Kent Müzesi'ni de kendisi gezmişti, beğenmişti, bu konu ile ilgili de katkı sağlayacaklarını ifade etmişti, orada da iş birliği söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, bu eseri en kısa zamanda Kayseri'nin ve insanlığın hizmetine sunacaklarını söyleyerek, "Ticaretin anayasasının yazıldığı tüm verileri vatandaşlarımızla buluşturacağız. Şehrimize yakıştığına inanıyorum, hayırlı uğur olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kültepe Kaniş-Karum'da Yeni Müze İnşaatı Tamamlandı - Son Dakika

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