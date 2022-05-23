Kültür ve sanat şenliği yoğun ilgi gördü

Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneğince (ERSANDER) tarihi Yakutiye Medresesi'nde 'Birinci Kültür ve Sanat Şenliği düzenlendi.

ERSANDER Başkanı Ümit Gergit, 7 ay kadar önce, her biri kendi alanında başarılı olmuş eli kalem tutan, fırça sallayan, tablo, maket, heykel ve benzer ürünler üreterek maharetlerini ortaya koyan bir grup gönül insanı ile yola çıktıklarını hatırlatarak önümüzdeki yıllarda çok daha büyük işler yapacaklarının müjdesini verdi.

Yakutiye Medresesi'nin içinde tarihi atmosferde konuklar, Yönetim Kurulu üyesi Eda Alemdar Çankaya'nın mini keman konseri eşliğinde biri birinden farklı onlarca eseri yakından izledi. Sanatçı Doğan Hattatoğlu, Canip Cihangir, Öztürk Akkök, M. Ali Akbulut, Sabri Topdağı, Fesih Özyurt, Selma Uygur, Ümit Gergit, Hakan Demir yapıtlarını sergilemenin yanı sıra meraklı konukların sorularını da yanıtladılar.

Ressam ve Heykeltraş Hakan Demir'in atık metallerle geri dönüşümden oluşturduğu Covit-19 heykelleri izleyicilerin yoğun ilgisini çekti. Sanatçı işlevini kaybetmiş, ömrünü tamamlamış metal atıkların araba parçalarından heykeller yaparak topluma sosyal içerikli mesajlar vermeyi amaçladığını ifade etti.

Öte yandan şölene ilgi gösteren vatandaşlar, "Demek ki Erzurum'da da istendiğinde böyle güzel etkinlikler yapılabiliyormuş" diyerek ERSANDER yönetimine ve emeği geçen sanatçılara teşekkürlerini ilettiler. - ERZURUM