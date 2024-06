Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özel gereksinimli bireyin babasını tebrik etti

Yerel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Babalar Günü dolasıyla, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığında görev yapan özel gereksinimli birey olan Hüsniye Bayrakcı'nın babası Selami Bayrakcı'yı tebrik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Babalar Günü dolasıyla Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığında görev yapan özel gereksinimli birey olan Hüsniye Bayrakcı'yı 20 yıldır işe götüren ve getiren babası Selami Bayrakcı'yı tebrik etti. Bakan Ersoy paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz adına ulaştığımız tüm başarı Bakanlıktaki her kademede görev yapan ekibimizin başarısıdır. Bakanlığımızın Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığında görev yapan kıymetli personelimiz Hüsniye Bayrakcı'yı 20 yıldır her gün iş yerine getiren, ona sevgiyle rehberlik eden koca yürekli babası Selami Bey'i de Bakanlığımızın bir parçası olarak görüyoruz. Değerli mesai arkadaşımız Hüsniye'nin babası Selami Bey'i yılın babası olarak gönlümüzün başucunda kabul ediyor ve tüm kalbimizle kutluyoruz. Çocuklarına emek veren, onları koşulsuz seven tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun." - ANKARA