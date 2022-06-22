Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda "Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 751. Yıl Dönümü" hazırlık toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda "Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 751. Yıl Dönümü" hazırlık toplantısı

22.06.2022 14:59
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda "Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 751. Yıl Dönümü" hazırlık toplantısı

"Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 751. Yıl Dönümü" anma programları çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda istişare ve hazırlık toplantısı yapıldı.

"Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 751. Yıl Dönümü" anma programları çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda istişare ve hazırlık toplantısı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan başkanlığında düzenlenen toplantıya; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hilmi Çolakoğlu ve bakanlık yetkilileri katıldı. Toplantıda, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'ye ismini de veren ve bu yıl ölümünün '751'nci yıldönümü olan 'Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi anma programları çerçevesinde düzenlenmesi planlanan çeşitli etkinliklere dair hazırlıklar ve çalışmalar görüşüldü. Toplantıda konuşan NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hilmi Çolakoğlu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından ve T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2021 yılının 'Hacı Bektaş Veli Anma Yılı' ilan edilmesi münasebetiyle Hacı Bektaş Veli Anma Yılı'nın ruhuna uygun olarak düzenledikleri etkinlik ve çalışmalara değindi.

Bu yıl ki etkinliklere üniversite olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Prof. Dr. Çolakoğlu, "UNESCO ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılının 'Hacı Bektaş Veli Yılı' olarak ilan edilmesi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinesinde ve Nevşehir Valiliğimiz başta olmak üzere paydaşlarımızla ulusal ve uluslararası düzeyde birçok program düzenledik. Bu çerçevede üniversitemize ismini de veren Hacı Bektaş Veli'nin kişiliği, yaşamı, düşünce dünyası, eserleri, öğretileri, yaşam ilkeleri, bunların çağrışımları ve günümüze etkileri gibi konuları kapsayan Türk Tarih Kurumu iş birliğinde 'Hünkar Hacı Bektaş Veli Sempozyumu ve Anma Etkinliği' başta olmak üzere "Çevrim içi Panelller Serisi", "Birlik ve Hoşgörü" Karma Seramik ve Cam Sergisi, NEVÜ akademisyenleri tarafından "Hacı Bektaş Veli Felsefesinin İnanç, Ahlak, Hoşgörü, Sevgi, Saygı ve Barış Öğretilerine Katkıları" konulu söyleşi, "Alevilik ve Kurban" ve "Klasik Türk Şiirinde Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik" konulu konferanslar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Nevşehir Belediyesi iş birliğinde "Hacı Bektaş Veli Anma Yılı Resim Yarışması, NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi içerisinde 1 milyon metrekare alan üzerinde 'Hünkar Hacı Bektaş Veli Hatıra Ormanı' gibi birçok önemli etkinlikler gerçekleştirdik.

Bu yıl da ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesi planlanan 'Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi anma programlarına Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri, kamu kurum ve kuruluşlarımızın iş birliği halinde her türlü düzeyde katkıya hazırız" diye konuştu. - NEVŞEHİR

YORUMLAR
500
Altyapı çalışması tamamlanan sokaklar sıcak asfalt konforu ile buluştu Altyapı çalışması tamamlanan sokaklar sıcak asfalt konforu ile buluştu 3'üncü kattan düşen 4 yaşındaki Damla yaralandı 3'üncü kattan düşen 4 yaşındaki Damla yaralandı
Kaynak: İHA

Hacı Bektaş Veli, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 'Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 751. Yıl Dönümü' hazırlık toplantısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:34 Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 15:04:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda "Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 751. Yıl Dönümü" hazırlık toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement