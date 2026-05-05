Kültür yolcusu öğrencileri Çanakkale\'de

'Kömürden Destana: Karaelmas'tan Şehitler Diyarına' projesi çerçevesinde Zonguldaklı öğrenciler Çanakkale'ye geldi.

Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Bayramiç Anadolu İmam Hatip Lisesi ile paydaş okulu Zonguldak Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileriyle Çanakkale'ye geldi. 'Kömürden Destana: Karaelmas'tan Şehitler Diyarına' Kültür Yolu kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet ederek proje hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kaymakam Bütün, eğitime ve kültürel etkileşime katkı sunan bu tür projelerde emeği geçenlere teşekkür etti. - ÇANAKKALE