Konya'nın Kulu ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi.
Program, mehter takımı eşliğinde anma yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından alana kurulu ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişi izlendi. Program sonrası Kulu genelinde bulunan 80 camide saat 00.13'te selalar okundu.
Programa, Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KONYA
Son Dakika › Yerel › Kulu'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri - Son Dakika
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