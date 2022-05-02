Kulu'da 2 yılın ardından bayram namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kulu'da 2 yılın ardından bayram namazı kılındı

02.05.2022 13:18
Kulu'da 2 yılın ardından bayram namazı kılındı

Konya'nın Kulu ilçesinde Covid-19 nedeniyle 2 yıldır kılınamayan bayram namazı, bu yıl pandeminin etkisini kaybetmesi ve normalleşmeyle birlikte camilerde coşkuyla kılındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde Covid-19 nedeniyle 2 yıldır kılınamayan bayram namazı, bu yıl pandeminin etkisini kaybetmesi ve normalleşmeyle birlikte camilerde coşkuyla kılındı.

Kulu ilçesinde 2 yıldır pandemi nedeniyle camilerde kılınamayan bayram namazı hasreti bu yıl sona erdi. Pandemenin etkisini kaybetmesi ve normalleşmeyle birlikte bu yıl bayram namazını eda etmek isteyen vatandaşlar camilere akın etti. İlçenin en büyük camisi olan ve 3 bin kişinin ibadet edebildiği Yeşil Cami başta olmak üzere merkezdeki tüm camiler doldu. Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar, cami cemaatiyle bayramlaştıktan sonra mezar ziyaretleri gerçekleştirdi. - KONYA

Kulu'da 2 yılın ardından bayram namazı kılındı
Kulu'da 2 yılın ardından bayram namazı kılındı
Kulu'da 2 yılın ardından bayram namazı kılındı

YORUMLAR
500
Samsunlular bayram namazı için camilere akın etti Samsunlular bayram namazı için camilere akın etti Başkan Yılmaz, vatandaşlarla bayramlaştı Başkan Yılmaz, vatandaşlarla bayramlaştı

Koronavirüs, Bayram, Konya, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kulu'da 2 yılın ardından bayram namazı kılındı - Son Dakika


Son Dakika
13:06 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:01 4 yaşındaki çocuk annesinin arabasıyla kaza yaptı! Pijama ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden kaçtı
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
12:59 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı kutlaması! Yakın zamanda eşini kaybeden Ece Erken duygulandırdı
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
11:36 Sedat Peker videolarının yıldönümünü takipçisinin tweet'ini paylaşarak hatırlattı
11:33 Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz, son hali ortaya çıktı
11:32 Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 13:24:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kulu'da 2 yılın ardından bayram namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement