Kulu\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapıldı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 104. yıldönümü, Konya'nın Kulu ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kulu'daki 23 Nisan etkinlikleri, Atatürk anıtına çelenklerin koyulmasıyla başladı. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kutlama programı daha sonra Kulu Belediye Kültür Merkezindeki çok amaçlı konferans salonunda devam etti. Fatih İlkokulu Müdürü Fatih Altun'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasını ile başlayan program öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler ve şiirlerin okunması ile son buldu.

Kutlama programına, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yağız, Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Kulu İlçe Jandarma Komutanı Osman Hasdemir, Kulu İlçe Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin, Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, siyasi partileri temsilcileri,,öğretmenler, müdürler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA