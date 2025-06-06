Konya'nın Kulu ilçesinde bayram namazında camiler doldu.
Kulu'da Kurban Bayramı namazını eda etmek isteyen vatandaşlar camilere akın etti. İlçenin Kulu Merkez Cami, Kırkahvesi Halime Hatun Kubbeli Cami ve 4 minareli Yeşil Cami başta olmak üzere merkezdeki tüm camiler doldu. Kılınan bayram namazının ardından bayramlaşan cemaat kurbanlarını kesmek üzere camiden ayrıldı. - KONYA
Son Dakika › Yerel › Kulu'da Bayram Namazı Yoğunluğu - Son Dakika
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