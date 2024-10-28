Kulu\'da Cumhuriyet Bayramı\'nın 101. Yılı Kutlamaları Başladı

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Konya'nın Kulu ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları başladı.

Atatürk anıtında başlayan törende çelenklerin çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - KONYA