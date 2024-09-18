Kulu\'da Mevlid-i Nebi ve Din Görevlileri Haftası Kutlandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İlçe Müftülüğü tarafından kutlama programı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu Müftülüğünce hazırlanan Kulu Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız'ın selamlama konuşmasının ardından, Mevlid-i Nebi sinevizyon gösterisi yapıldı. Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans verdi. Program, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat tarafından İl Müftüsü Ali Öge'ye plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Programa, Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, kurum amirleri, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA