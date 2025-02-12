Kümbet Yaylası'nda Gençlerin Kar Raftingi - Son Dakika
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Kümbet Yaylası'nda Gençlerin Kar Raftingi

Kümbet Yaylası\'nda Gençlerin Kar Raftingi

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda gençler, güvenlik önlemleri almadan kar rafting yaptı.

12.02.2025 13:28
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Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda adrenalin dolu anlar yaşandı. Bir grup genç, arazi aracının arkasına bağladıkları sekiz lastiğe binerek kar rafting yaptı. Görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bu sporda güvenlik önlemleri büyük önem taşıyor. Profesyonel ekipmanlar, uygun kıyafetler ve kask gibi koruyucu malzemeler kullanılmadan yapılması ciddi riskler taşıyabilir. Kümbet Yaylası'ndaki gençler ise güvenlik önlemleri almadan kendi imkanlarıyla kar rafting yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Kar rafting, kış turizminin popüler aktivitelerinden biri haline gelirken, özellikle dağlık ve karlı bölgelerde büyük ilgi görüyor. Giresun'un doğal güzellikleri içinde gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, bölgenin turizm potansiyelini artırıyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Grup Genç, Güvenlik, giresun, Turizm, Yerel, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kümbet Yaylası'nda Gençlerin Kar Raftingi - Son Dakika

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