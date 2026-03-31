Kumlu'da Sulama Kanalında Ceset Bulundu

HATAY'ın Kumlu ilçesinde Muhammed Alsabbah'ın (21) sulama kanalında cesedi bulundu.

İlçedeki Aktaş Mahallesi'nde sabah saatlerinde koyunlarını otlatmaya giden bir çoban, sulama kanalında erkek cesedi gördü. Çobanın ihbarıyla adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kanaldan çıkarılan cesedin Muhammed Alsabbah'a ait olduğu belirlendi. Alsabbah'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.