Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Mardin\'e atandı

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Son çıkan Hakim ve Savcılar Kararnamesiyle Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Mardin'in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Soner Hiçdurmaz yeni görevine başladı.

Erzurum Oltulu olan Başsavcı Soner Hiçdurmaz, 2016 yılının eylül ayında Çanakkale Lapseki Cumhuriyet Savcılığı göreviyle mesleğe başladı. 2019 yılı mayıs ayındaki Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Soner Hiçdurmaz, 31 Mayıs 2021 tarihli HSK kararnamesiyle de Kumluca'ya atanmıştı. Hiçdurmaz, 2024 HSK kararı ile Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçdurmaz, yeni görevine başladı. - MARDİN