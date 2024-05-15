KUMSmall AVM'de Engelliler Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Yerel

KUMSmall AVM'de Engelliler Haftası Etkinliği

KUMSmall AVM\'de Engelliler Haftası Etkinliği

KUMSmall AVM'de Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından düzenlenen gösteri büyük ilgi gördü. Programda konuşan KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, okul öğrencilerinin en değerli misafirler olduğunu vurguladı. Etkinlikte mehter takımı konser verirken, öğrencilerin sanatçı taklitleri, işaret dili korosu ve folklor gösterisi de yer aldı.

15.05.2024 13:49
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KUMSmall AVM'de Engelliler Haftası nedeniyle Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından izleyenlerin büyük beğenisini kazanan gösteri gerçekleştirildi. Programda konuşan Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, KUMSmall AVM'nin bu gösteride en değerli misafirlerini ağırladığını söyledi.

Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu'nun gösterisine İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, KUMSmall AVM yönetici ve idarecileri, okul müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda konuşan Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, KUMSmall AVM'nin halkın AVM'si olduğunu belirtti ve yapılacak her etkinliğe açık olduklarını söyledi. Başkan Sarıkaya, Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin AVM'nin en değerli misafirleri olduğunu kaydetti.

Programda daha sonra öğrencilerden oluşan mehter takımı bir konser verdi. Program öğrencilerin farklı sanatçıları canlandırması, işaret dili korosu, folklor gösterisi ve müzik dinletileriyle devam etti. Programda ayrıca Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin yaptığı eserlerden oluşan bir sergi açıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KUMSmall AVM'de Engelliler Haftası Etkinliği - Son Dakika

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