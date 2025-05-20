Künkcü'den Esnafa Destek Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Künkcü'den Esnafa Destek Vurgusu

Künkcü\'den Esnafa Destek Vurgusu

AYESOB Başkanı Künkcü, Didim'de şoför esnafıyla buluşarak birlik ve destek mesajı verdi.

20.05.2025 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın genelindeki esnaf teşkilatlarında uyumun ve güvenin adı haline gelen AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Didim'de şoför esnafıyla bir araya geldi. Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Barış Şam, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin düzenlediği yemek programına katılan Başkan Künkcü, "Aydın'daki tüm odalarımızla birlikte, aynı kararlılıkla esnafımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Didim'de samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşma, adeta vefanın ve birlik ruhunun sahneye çıktığı bir tabloya dönüştü. Göreve geldiği ilk günden bu yana Aydın'daki tüm oda başkanlarıyla güçlü bir diyalog kuran AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Didim'de de aynı samimiyetle karşılandı.

Yemekte konuşan Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Barış Şam, Başkan Künkcü'nün ilk dönem olmasına rağmen kendilerini hiç yalnız bırakmadığını ifade ederek, "Birlik Başkanımız Muhammet Ali Künkcü, bizim için sadece bir yönetici değil, aynı zamanda yol arkadaşımız. Kendisi göreve geldiği ilk günden bu yana bizlerle birlikte oldu, desteğini hiç esirgemedi. Didim Şoförler Odamıza büyük katkıları olmuştur. Esnafımız içinde gerek Aydın'da, gerekse Ankara'da çalışmaları, katkıları olmuştur. Biz de yapılanı unutmayız. Kendisine bizlere ve esnafımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Didim'de gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü de "Didim'de hem oda başkanımız, hem de yönetim ve denetim kurullarımızla bir araya gelmek benim için büyük bir mutluluk. Her fırsatta desteklerini açıkça gösteren Başkanımız Barış Şam'a ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Bu güçlü birliktelik, hem bize, hem de tüm esnaf teşkilatımıza moral ve motivasyon oluyor. Aydın'daki tüm odalarımızla birlikte, aynı kararlılıkla esnafımız için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Didim, Son Dakika

Son Dakika Yerel Künkcü'den Esnafa Destek Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEVA’dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP’ye katıldı DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı
Nevzat Çiçek açıkladı Irak Cumhurbaşkanı’ndan terörsüz Türkiye sürecine destek Nevzat Çiçek açıkladı! Irak Cumhurbaşkanı'ndan terörsüz Türkiye sürecine destek
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olacak mı Canlı yayında açıkladı Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Süper Lig’in 4 şanssız ismi Gittikleri takım küme düşüyor Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor
Gaziantep’te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı Gaziantep'te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
Volkan Demirel, Ali Koç’un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi’nde Süper Lig’e yükseldi Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde Süper Lig'e yükseldi
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum
Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı
Özel’in “yerel diktatör“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sert tepki Özel'in "yerel diktatör" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

16:55
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
16:11
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
11:42
İBB’ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
23:48
Kocaelispor’dan sürpriz hamle Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir
Kocaelispor'dan sürpriz hamle! Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir
23:31
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig’de tarih yazan adam: Marco Paixao
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig'de tarih yazan adam: Marco Paixao
23:18
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
23:16
Trump’la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna’nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
23:05
Portekiz ayakta Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
22:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
22:44
2. Lig yolunda finalistler belli oldu
2. Lig yolunda finalistler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 17:29:08. #7.13#
SON DAKİKA: Künkcü'den Esnafa Destek Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.