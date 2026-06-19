Kur'an Eğitim Merkezleri Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kur'an Eğitim Merkezleri Tanıtıldı

Kur\'an Eğitim Merkezleri Tanıtıldı
19.06.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta düzenlenen toplantıda, Kur'an Eğitim Merkezlerinin müfredatı ve kazanımları ele alındı.

Bayburt'ta düzenlenen tanıtım toplantısında, Kur'an Eğitim Merkezlerinin müfredatı, eğitim faaliyetleri ve öğrencilere sağladığı kazanımlar hakkında bilgi verildi.

Bayburt Erdem Bayazıt Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulunda Kur'an Eğitim Merkezleri Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Bayram Danacı, Kur'an Eğitim Merkezlerinin hafızlık eğitimi alan öğrenciler için önemli bir imkan sunduğunu belirtti.

Programa konuşmacı olarak katılan Rize Kur'an Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Köseoğlu, merkezlerin işleyişi hakkında sunum yaptı. Köseoğlu, eğitim merkezlerinde uygulanan müfredat, eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin elde edeceği kazanımlara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda, Kur'an eğitiminin niteliğinin artırılması ve hafızlık öğrencilerinin eğitim süreçlerinin desteklenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kur'an Eğitim Merkezleri Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorum’da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı
Mersin’de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Roblox Türkiye’de yeniden erişime açıldı Roblox Türkiye'de yeniden erişime açıldı
Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi
Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın genç yıldızlarını istiyor Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor

14:29
Acun Ilıcalı’nın ilk transferi Süper Lig devinden
Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden
14:23
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:23
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı
Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 14:36:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kur'an Eğitim Merkezleri Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.