Kur\'an Eğitim Merkezleri Tanıtıldı

Bayburt'ta düzenlenen tanıtım toplantısında, Kur'an Eğitim Merkezlerinin müfredatı, eğitim faaliyetleri ve öğrencilere sağladığı kazanımlar hakkında bilgi verildi.

Bayburt Erdem Bayazıt Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulunda Kur'an Eğitim Merkezleri Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Bayram Danacı, Kur'an Eğitim Merkezlerinin hafızlık eğitimi alan öğrenciler için önemli bir imkan sunduğunu belirtti.

Programa konuşmacı olarak katılan Rize Kur'an Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Köseoğlu, merkezlerin işleyişi hakkında sunum yaptı. Köseoğlu, eğitim merkezlerinde uygulanan müfredat, eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin elde edeceği kazanımlara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda, Kur'an eğitiminin niteliğinin artırılması ve hafızlık öğrencilerinin eğitim süreçlerinin desteklenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. - BAYBURT