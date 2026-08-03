Kur\'an Kursu Öğrencilerine Bağımlılıkla Mücadele Semineri

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü ile Yeşilay iş birliğinde, Kur'an kursu öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele farkındalık seminerleri düzenlendi.

Deper Sultan Kur'an Kursu, Altınoluk Metin Yurter Yatılı Kız Kur'an Kursu ve Çakıcıoğlu Şehitler Camii'nde gerçekleştirilen seminerlerde, "Gelişen Dünyada Bağımlılıklar" teması ele alındı.

Seminerlerde katılımcılara, "Bir kereden çok şey olur" mesajı kapsamında bağımlılık türleri, bağımlılıktan korunma yöntemleri ve akran baskısına karşı "hayır diyebilme" becerisinin önemi hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programlar, soru-cevap bölümünün ardından sona ererken, katılımcılara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.