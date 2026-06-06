Kur\'an Kursu Tamamlandı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Bacım Sultan Üniversite Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen 'Kur'an'ı Kerim ve Hafızlık Kursu' programı düzenlenen törenle tamamlandı.

Manevi rehber Emine Pınar öncülüğünde yürütülen projenin kapanış programına İl Müftü Yardımcısı Sinan Cansever ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan'da katılım sağladı.

Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan ve Bacım Sultan KYK yönetiminin de hazır bulunduğu program, Kur'an'ı Kerim'i okumayı öğrenen, hafızlığa ilk adımını atan ve hıfzını tekrarlayan öğrencilere verilen çeşitli hediyeler ve ikramlar ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR