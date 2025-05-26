Kura Gençlik Spor Kadın Takımı\'na Destek Çağrısı

Haber: Özkan KARAKAYA

(ARDAHAN) - Kura Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı, 14-15 Haziran'da Gürcistan'ın Akhalgori kentinde oynanacak dostluk maçı için destek bekliyor.

Kadınlar 3. Lig'de mücadele eden Ardahan temsilcisi Kura Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı, uluslararası bir dostluk karşılaşmasına hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl, sınır komşusu Gürcistan'ın 2. Lig takımlarından Akhalgori Kadın Futbol Takımı ile Ardahan'da dostluk maçı yapan ekip, bu kez Gürcistan'a davet edildi.

Kura Gençlik Spor Kulüp Başkanı Ümit Sarıkaya, 14-15 Haziran'da Akhalgori kentinde oynanacak karşılaşmalar için hazırlık yaptıklarını, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle destek beklediklerini belirtti. Sarıkaya, "Ardahan ve Türkiye-Gürcistan dostluğu için ülkemizi temsil edeceğiz. Destek bekliyoruz, Ardahan'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Kura Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı teknik sorumlusu ise takımın hedeflerini dile getirerek, "Kendi çabamızla bir üst lige çıkmak istiyoruz" diye konuştu.