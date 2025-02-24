Kuraklık Barajdaki Balık Popülasyonunu Tehdit Ediyor

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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - İklim değişikliğine bağlı yaşanılan kuraklık nedeniyle Gelingüllü Barajı'nda su seviyesinin fazla yükselmemesi ve çevresel atıklar nedeniyle kirlenen baraj suyunun su ürünleri popülasyonuna olumsuz etki yaptığını söyleyen Yozgat'ın Esenli köyü sınırları içerisinde balıkçılık yapan Ali Barış, "10 yıl önce bizim Esenli'mizde 250-300 ton balık çıkıyordu, beş yılda düştük 100 tona, şimdiyse 50 ton çıkıyor" dedi.

Yozgat'ın Esenli köyünde Kanak Çayı üzerine 1986-1994 yılları arasında, 1 milyon 362 bin metreküp depolama kapasitesine sahip, 20 bin 474 hektarlık tarım alanını sulamaya yönelik inşa edilen Gelingüllü Barajı sularında, Kodallı, Yudan, Çavuş köyü, Emirhan, Gedik Hasanlı, Büyükören, Esenli, Gelingüllü'de ikamet eden 120 vatandaş, su ürünleri üretimi yapıyor. Eğri Öz ve Delice Irmağından beslenen Gelingüllü Barajı'nda su seviyesi özellikle son 10 yıldır, belirli seviyenin üzerine çıkmıyor ve bu durum barajdaki su ürünleri popülasyonunun her yıl düşmesine neden oluyor. Balıkçılar, özellikle yumurtalama döneminde su seviyesinin düşük olması, kirlilikle birleşince balık ölümlerine neden olduğunu söyledi.

"Su seviyesi düşük olduğundan dolayı balık çoğalacağı yerde balık ölüyor"

Yozgat'ın Esenli köyünde tekne ile balıkçılık yapan Ali Barış, balık popülasyonunun her yıl düşmeye devam ettiğnin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Yozgat şeker fabrikamızın pis suyu geliyor, patlama oluyor. Esenli köyümüzün rögarlarının suyu da barajımıza akıyor. Ondan da patlama oluyor, balıklar ölüyor. Balık yumurtluyor, su seviyesi düşük olduğundan dolayı balık çoğalacağı yerde balık ölüyor. Barajımızın bölgesinde, gezdiğimiz bölgede şu anda buz var. Buzlanma olduğundan dolayı görüyorsunuz tekneleri, arkadaşlarımız balığa çıkamıyor. Balığa çıkamayınca da kimse evine ekmek götüremiyor. Götüremediğinden dolayı Cenabı Allah'tan sıcak hava istiyoruz. Bir an önce buzların çözülmesini istiyoruz. 10 yıl önce bizim Esenli'mizde 250-300 ton balık çıkıyordu, beş yılda düştük 100 tona, şimdiyse 50 ton çıkıyor. Bu sene de bakacaksın 20 ton, 30 ton çıkacak. Su seviyesi düşük. Şeker fabrikasının akmış olduğu pis su, rögarlarımızın akmış olduğu pis su, Yozgat İl Özel İdare tarafından bir an önce bunlara bir çözüm bulunmasını istiyoruz."