Kurban Bayramı\'na Hazırlık: İstanbul\'da Kurbanlıklar Pazarları Doldurdu

İSTANBUL(İHA) – Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala İstanbul'daki kurban pazarları, Anadolu'nun dört bir yanından gelen kurbanlık hayvanlarla dolmaya başladı. Bahçelievler'de de kamyonlarla getirilen kurbanlıklar, yerini aldı.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurbanlıklar, İstanbul'daki pazarlara getirildi. Dün gece saatlerinden itibaren şehre girişlerine izin verilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, 39 ilçede kurulan modern satış ve kesim alanlarındaki yerlerini aldı. Bahçelievler'deki kurbanlık alanda da hareketlilik yaşandı. Kamyonlarla alana getirilen kurbanlıklar, çadırlara konuldu. Öte yandan kurbanlık fiyatlarının ortalama 150 bin TL'den başladığı, hayvanın ağırlığına, cinsine ve et verimine göre 250 bin TL'ye kadar çıkabildiği öğrenildi. Küçükbaş kurbanlıkların ise 10 bin TL ile 25 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulması beklendiği ifade edildi. Satıcılar, artan yem, nakliye ve çadır yeri maliyetlerine rağmen fiyatları geçen yılla aynı seviyede tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Besici Ömer Yıldız, sektörün yaşadığı maliyet artışlarını dile getirirken, "Maliyetlerimiz fazla ama biz yine geçen sene ile aynı fiyattan satmaya devam ediyoruz. Herkes kurbanını alsın, son günü beklemesin. Kurban fiyatları yine uygun. Çadır yerleri pahalı, nakliye fiyatları fazla, hayvanın maliyeti yüksek ama biz yine geçen sene olduğu gibi uygun fiyata veriyoruz" şeklinde konuştu.

Yıldız, getirdiği 44 hayvandan kısa sürede iki tanesini sattığını ve bayrama yaklaştıkça ilginin daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Belediyeler hazırlıklarını tamamladı

Belediyeler vatandaşların hijyenik ve güvenli bir ortamda kurbanlık alışverişi yapabilmeleri ve kesim ibadetlerini yerine getirebilmeleri için kapsamlı hazırlıklar yaptı. Kurban satış ve kesim alanları; su, elektrik, tuvalet, duş, mescit ve otopark gibi sosyal donatılarla donatıldı. Veteriner hekimler tarafından hayvanların sağlık kontrolleri titizlikle yapılırken, zabıta ekipleri de 7/24 güvenlik önlemleri alarak vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için çalışıyor. - İSTANBUL