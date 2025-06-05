Kurban Bayramı'nda Çubuk Canlı Hayvan Pazarı'nda Yoğunluk - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Çubuk Canlı Hayvan Pazarı'nda Yoğunluk

Kurban Bayramı\'nda Çubuk Canlı Hayvan Pazarı\'nda Yoğunluk
05.06.2025 13:05  Güncelleme: 13:15
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Arefe gününde vatandaşlar kurbanlık hayvan satın almak için pazarı ziyaret ederken, satıcılar fiyatları düşürerek satış yapmaya çalışıyor. Veteriner hekimler, hayvanların sağlık kontrolünü gerçekleştiriyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan Canlı Hayvan Pazarı'ndaki yoğunluk, havadan görüntülendi.

Arefe gününde vatandaşların kurbanlık hayvan pazarlarına ziyaretleri devam ediyor. Kurbanlık hayvan alıcıları, Arefe gününde fiyatların düşmesi düşüncesiyle Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan Canlı Hayvan Pazarı'na gitti. Özellikle büyükbaş kurbanlıklara yoğun ilgi gösterilen pazarda, satıcılar satılamayan kurbanlıkların fiyatını düşürerek hem ellerindeki kurbanlıkları çıkartmak, hem de vatandaşı memnun etmek istiyor. Canlı Hayvan Pazarı'ndaki besiciler, bayram boyunca kurbanlık hayvan satışlarının devam edeceğini ve vatandaşları satış için beklediklerini belirtti.

Satıcılar, hayvan pazarı yoğunluğundan bahsederek, bazı müşterilerin fiyatları pahalı bulduğunu aktardı.

"Hayvan pazarımız çok yoğun, hareketli"

Çubuk Belediyesi Veteriner Hekimi Yalçın Bekir Kılınç ise kurban pazarını sabah 5'te açtıklarını anlatarak, "Şu anda Çubuk Hayvan Pazarındayız. Gördüğünüz gibi büyük bir yoğunluğumuz var. Gelen hayvanlardan sağlık raporu ve pasaport, özellikle bunları soruyoruz. Bunun kontrolünde alıyoruz. Bir de vatandaşlarımız kurban alırken gebe mi, değil mi? Dişi hayvanlarla ilgili. Onların kontrolünde burada serbest veteriner arkadaşlarımız var. Onlarla beraber onu kontrol ediyoruz. Bir de kurban vasfını taşıyor mu, taşımıyor mu diye bize soruyorlar. O konuda yardımcı oluyoruz. Gördüğünüz gibi hayvan pazarımız çok yoğun, hareketli. Pazarda üretici de, satıcı da pazar ortamında memnunlar" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nda Çubuk Canlı Hayvan Pazarı'nda Yoğunluk - Son Dakika

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