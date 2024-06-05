Kurban Bayramı'nda kasaplara uyarı

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Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, 16 Haziran Pazar günü ile başlayıp 19 Haziran Çarşamba sona erecek olan Kurban Bayramı'nda kurbanlık hayvan kesimi ve parçalama hizmeti verecek olan kasaplara yönelik hazırlanan genelge hakkında açıklama yaptı.

Kurban Bayramı öncesi kasaplara önemli uyarılarda bulunan Başkan Künkcü, "Bilindiği üzere 2024 yılı Kurban Bayramı 16 - 19 Haziran 2024 tarihleri arasında kutlanacaktır. Kurbanlık hayvan kesimi parçalama hizmeti verecek olan kasap üyelerimizin, kesim ve parçalama esnasında kullanacakları bıçak, et kemik şerit testere ve benzeri kesici aletlerinin, bileylenmesi, temizlenmesi ve benzeri bakımlarının yapılarak hazır bulundurması gerekmektedir. Hayvan kesim-parçalama işlerinde kullanacakları kesici aletlerinin, et ve insan sağlığına zarar vermemesi için bileyleme, temizleme bakımında küf ve paslardan arındırılması ile kesim ve parçalamada küflü, paslı kesici aletleri kullanmamaları ve hijyen kurallarına uyulması konusunda azami önem ve itina göstermeleri gerekmektedir. Kasaplarımız bu konuda gereken hassasiyeti gösterecektir" ifadelerini kullandı. - AYDIN