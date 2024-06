Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçak ustalarından önemli uyarı

Yerel

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban keseceklere önemli uyarılarda bulunan bıçak ustaları, kurbanı mundar etmemek ve hayvana acı çektirmemek için kurbanın kesileceği bıçakların keskin olmasına dikkat çekti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde baba mesleklerini sürdüren Murat Bıçakçı ve oğlu Alaattin Bıçakçı, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluğun arttığını ifade etti. Kurban Bayramı öncesi bıçakçı dükkanına gelen müşteri sayısı günbegün artarken Murat Bıçakçı, kurbanda kullanılacak bıçakların önemli olduğunu belirtti. Kurban kesiminde kullanılacak olan bıçak sayısı ve bıçakların keskinliğine dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Murat Bıçakçı, kurbanı mundar etmemek ve hayvana acı vermemek için keskin bıçak kullanılması gerektiğini belirtti.

"Herhalde artık yavaş yavaş akıllanıyoruz"

Bıçakçı açıklamasında, kurbanlığa acı çektirmeden kesimin kısa sürede yapılması gerektiğini ifade ederek, "Bıçakçılık mesleğini devam ettiriyoruz. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Biz de bilemeye devam ediyoruz. Bu sene erken başladı yoğunluk ve bileme işlemleri. Herhalde artık yavaş yavaş akıllanıyoruz. Bu sene aşağı yukarı 15 günden beridir bıçak bilemeye devam ediyoruz" dedi.

"Kurbanı mundar etmemek demek"

Kurban bıçaklarının keskin olması gerektiğine de dikkat çeken Bıçakçı, "Kurban bıçakları kesim bıçakları, yani boğazlama denilen bıçaklar, sıyırma bıçağı, yüzme bıçağı diye 3-4 gruba ayrılıyor. Ama ne olursa olsun kurbanın bilinçli kişiler tarafından kesilmesi lazım ve bıçağın da keskin olması lazım. Kurban normal bir hayvan kesimi değil. Bıçak keskin olacak iş bitecek. Bıçağın keskin olması demek hayvana acı vermemek demek. Kurbanı mundar etmemek demek. Her bıçak ile her hayvan kesilmez. Bıçağın üslubu olsun, tutma şekli olsun. Önemli olan hayvana eziyet etmemek, hayvana can çekiştirmeden bir seferde o boğazı almak. Her yerden bıçak alınmak mesele marketten bıçak alınmaz. Bu peynir değil, domates değil. Markete nasıl iyi bir ustanın bıçağı düşer ki. Biz 1 yıl boyunca iyi bıçak topluyoruz, sonra kurbanda satışa sunuyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ