Kurban Bayramı'nda Manevi Tazminat Dönemi - Son Dakika
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Yerel

Kurban Bayramı'nda Manevi Tazminat Dönemi

Kurban Bayramı\'nda Manevi Tazminat Dönemi
07.06.2025 11:11
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Hastalık veya ayıplı kurbanlar için maddi ve manevi tazminat talep edilebilecek.

Kurban Bayramı'nda aldığı kurbanın ayıplı veya hastalıklı olması halinde vatandaşlar; maddi tazminatın yanında manevi tazminat da alabilecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Kurban Bayramı'nda hayvanın hasta olması, kesilememesi ya da yaşı gelmemiş bir hayvanın kesilmesi manevi olarak bizi çok etkiler. Burada maddi boyutun kat kat üzerinde manevi zarardan bahsetmemiz lazım" dedi.

Kurban Bayramı'nda alınan kurbanın veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde ayıplı olması halinde vatandaşlar; Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilecek. 140 bin TL'ye kadar Tüketici Hakem Heyetine, üstünde ise Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak malın iadesi, ödenilen paranın geri verilmesinin talep edilebileceğini aktaran Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Olaya bir ibadet değil de mal alışverişi olarak baktığımız zaman o mal akabinde hizmet de akabinde geliyor. Diğer ürünlerin alımında ne sıkıntı yaşadığımızda nasıl bir yöntem izliyorsak burada da aynısını izleyeceğiz. Malın ayıplı olma ihtimali var; hastalıklı bir hayvanın satılması durumu var ya da kesilmeye müsait zamana gelmemiş hayvanı daha çok kar etmek adına veya daha fazla masraf etmeden kurbanlık adı altında satmaya çalışan suiistimalciler de var. Bu malın tespitini ancak uzman veteriner hekimler yapabilir. Bizim yapacağımız şey öncelikle veteriner hekime bunun tespitini yaptırıp akabinde de ürünün miktarına göre Tüketici Hakem Heyetine başvurmaktır. 140 bin TL'ye kadar Tüketici Hakem Heyetine, üstünde ise Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak malın iadesini, ödediğimiz paranın geri verilmesini ve hatta burada manevi tazminattan söz edilebilir. Çünkü ibadet içeren bir durum. manevi tazminatla beraber satıcıya başvurulabilir. Yalnız en başta alacağımız tedbirler de var. Bir kere hayvanın küpeli ve bakımlı olmasına dikkat etmeliyiz. Eğer anlamıyorsak bir anlayanla gidip o malı almalıyız. Bunun dışında bilmeden alıp da başımıza bu işler geldiğinde başvuracağımız merciiler bellidir" dedi.

"Manevi tazminat, maddi tazminattan daha fazla olmalı"

Olayın bir de manevi zararının bulunduğunun altını çizen ve manevi tazminatın daha fazla olması gerektiğini vurgulayan Başkan Şahin, "Olayın bir maddi boyutu var evet, ödediğimiz bedeli geri alıyoruz. Fakat bir de biz bunu ibadet için aldık. Kurban Bayramı'nda hayvanın hasta olması, kesilememesi ya da yaşı gelmemiş bir hayvanın kesilmesi manevi olarak bizi çok etkiler. Burada maddi boyutun kat kat üzerinde manevi zarardan bahsetmemiz lazım. İnsanların ibadet düşüncesiyle yapmış olduğu bir işlemi kandırarak, suistimal ederek onları dolandırmak manevi açıdan daha çok cezalandırılması gereken bir durumdur. Bir daha yapılmaması adına en çok buna bakılması gerekiyor. Çünkü olay maddi değil; bir kilo et ya da bir tişört almıyoruz. Kurbanlık bir hayvan alıyoruz ve o hayvanın şartlarının uygun olması lazım. Eğer değilse kat kat cezalandırılması lazım. Kurban Bayramı'nda manevi tazminat, maddi tazminattan daha fazla olmalı" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Mahmut Şahin, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nda Manevi Tazminat Dönemi - Son Dakika

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