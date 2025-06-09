Afyonkarahisar'da Kurban Bayramının son gününde vatandaşlar piknik için mesirelik alanlara akın etti.
Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde mesire yerleri havanın da güzel olması ile adeta doldu taştı. Kurban Bayramının son gününde vatandaşlar piknik için beldede bulunan mesirelik alanlara adeta akın etti. Pikniğe gelenlerin genelde aileleri ile birlikte gelmeleri dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Kurban Bayramı'nda Piknik Coşkusu - Son Dakika
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