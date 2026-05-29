Kurban Bayramı\'nda Vali Sözer\'den Ziyaret

29.05.2026 11:48
Vali Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı'nda çocuklar ve hastaları ziyaret ederek bayram sevincini paylaştı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, Kurban Bayramı dolayısıyla Çocuk Evleri Sitesi ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuklar, hastalar ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kurban Bayramı kapsamında Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklarla bir araya gelen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, çocukların bayram sevincine ortak oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Sözer çifti, onların bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Programa Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da katıldı. Samimi ve neşeli görüntülerin oluştuğu buluşmada çocuklarla sohbet eden Vali Sözer ve eşi Zeynep Sözer, çocukların sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir geleceğe sahip olması temennisinde bulundu.

Programın ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşlarla bir araya gelen Sözer çifti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaların ve yakınlarının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Sözer çifti, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bayram mesaisini sürdüren sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Vali Faik Oktay Sözer, fedakarca görev yapan sağlık personeline teşekkür ederek bayramlarını kutladı. Sağlık çalışanlarının toplum sağlığı adına önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Sözer, görevlerinde kolaylıklar diledi.

Vali Faik Oktay Sözer, "Bayramlar birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günlerdir. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, hastalarımızın duaları ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı bizler için çok kıymetlidir. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve huzur dolu günler diliyorum" dedi. - BİLECİK

