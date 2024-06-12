Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda talep azaldı

Yerel

Karaman'da Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda geçen yıla göre talep azaldı. Kurban Bayramı'na az bir süre kalırken, bıçak bileme ustalarının da mesaisi başladı ve bayram öncesi bıçakçılara giden vatandaşlar, bıçaklarını ustalara teslim etti.

Karaman'da 40 yıldır bıçakçılık yaptığını söyleyen Keramettin Özel, "Bıçak bilemede önceki yıllara göre yoğunluk diye bir şey yok. İşimiz var ama önceki senelere göre az. Önüne çarkı alan bilemeci olmuş. Bizim gibi ustaların kıymetini bilmiyorlar. Bıçak bıçakçıdan alınır ve orada bilenir. Biz buradayız sizler için hizmet ediyoruz ama maalesef takdir görmüyoruz. Bıçağı bıçakçıya bileteceksin, eti de kasaba çektireceksin" diye konuştu.

"Her gün bıçakçıyız, bayram bıçakçısı değiliz"

Merdiven altı ustalara karşı uyarıda bulunan Özel "Biz bıçağı 20 TL'ye, satırı 30 TL'ye biliyoruz. Yıllardır bu mesleği yapıyoruz o yüzden hizmetimiz garantilidir. Her önüne gelenin bıçakçılık yaptığı gibi günün bıçakçısı değiliz, her gün bıçakçıyız, bayram bıçakçısı değiliz" dedi. Bıçakların çeşitlerine dikkat çeken Keramettin Özel, "Bıçak çeşidi olarak boğazlama bıçağı, yüzüm bıçağı ve söküm bıçağı olarak üç çeşit bıçak var ve markasına göre ve karbonu yüksek olan çok değişik bıçaklarımız var. Kurbanı acısız kesmek önemlidir. Bize gelen müşteriler memnun ama piyasada bıçağın ağzını bulsa bileyecek insanlar var ama ağzını bulamıyor. Elma kasası üzerine bıçak koyarak bıçakçı olunmaz. Biz kırk yıldır daha bu işi öğrenemedik" dedi. - KARAMAN