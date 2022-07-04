Kurban Bayramı öncesi kasaplar denetleniyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde kasaplar denetleniyor.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için denetimlere ağırlık verdi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşabilmesi için denetimlerin bayrama kadar süreceği öğrenildi.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı öncesinde kasap denetimlerine ağırlık verdik. Bayram gelmeden ilçemizdeki tüm kasapların denetimi yapılmış olacak. Hedefimiz bu işyerlerini ilgili mevzuat açısından eksiksiz olarak bayrama hazırlamak" denildi. - AYDIN