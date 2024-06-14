Kurban Bayramı öncesi sürücülere uyarılar - Son Dakika
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Kurban Bayramı öncesi sürücülere uyarılar

Niğde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halil İbrahim Kızıltan, Kurban Bayramı öncesi seyahate çıkacak sürücülere dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatarak, trafik kurallarına uymaları ve düzenli dinlenme molası vermeleri gerektiğini söyledi.

14.06.2024 13:48
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Niğde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halil İbrahim Kızıltan; yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle seyahate çıkacak sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirterek kurallarla ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Özel araçları ile yola çıkacak sürücülerin yolculuk öncesinde mutlaka düzenli ve yeteri kadar uyumasını tavsiyen eden Kızıltan; her 100 kilometrede veya 1- 1,5 saatte sürücülerin dinlenme molası vermesinin sağlıklı seyahat için önemli olduğunu söyledi. Kızıltan; "Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığının yüzde 95'i karayolu ile yapılmaktadır. Bu nedenle trafik ciddi bir sorundur. Yazılı ve görsel basında haber bültenlerinin ilki trafik kazalarından oluşmaktadır. Karayolu ile seyahat edecek vatandaşlarımızı ve üye sürücülerimizin kazasız belasız gidecekleri yere ulaşmaları için araçlarının periyodik bakımlarını gününde yaptırmaları, yola çıkmadan önce araçlarının yağları, antifrizleri, lastik havalarını mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir. Araçlarına ruhsatlarındaki yolcu sayısından fazla yolcu almamaları, seyir esnasında emniyet kemeri takmaları, çocukla yolculuk yapacak olanların ise çocuk koruma sistemleri takması önemli" dedi.

Trafik kuralları konusunda da uyarılarda bulunan Kızıltan; "Kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama, yakın takip, hava ve yol şartları dikkate alınmadan seyahat etme konularında dikkatli olmak gerekiyor. Radara girme korkusuyla değil, hız limitlerine ve trafik kurallarına uyarak araç kullanmalıdırlar. Uzun yolculuk yapacak olan sürücülerimiz mutlaka 100 km veya 1-1,5 saat yolculuktan sonra uygun yerlerde mola vermeli, mola esnasında elini yüzünü soğuk suyla yıkamalı. Değerli üyelerimiz başta olmak üzere, seyahat eden herkese hayırlı yolculuklar dilerim" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı öncesi sürücülere uyarılar - Son Dakika

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