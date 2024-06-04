Kurban Bayramı öncesinde korsan kasaplar hakkında uyarı

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Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbandan kurbana türeyen merdiven altı kaçak olarak bu işi yapan korsanların arttığına dikkat çekti.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde korsan kasaplar hakkında uyarılarda bulunan MESO Başkanı Bahattin Akyüz, "Ehli olmayan insanlar, kesimi sıkıntılı olan insanlar, bizde bunlara uyarılarda bulunuyoruz. Kurbanlarınızın kesim, parçalanma ve doğranma işlemlerini hijyenik ortamlarda gerçek kasaplara yani mekan sahibi işyeri olan gerçek kasaplara yaptırılması konusunda halkımıza uyarılarda bulunarak bilgilendiriyoruz" dedi.

Akyüz, vatandaşlardan kendi güvenlikleri ve kurbanlıklarının murdar edilmemesi için sertifikalı kasapların tercih edilmesi gerektiğine vurgu yaparak kurbandan kurbana çıkan korsan kasapların olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesimi sonrası et değerlendirme, ehil olmayan ellerce sağlıksız şartlarda kıyma çekimi ile bunlarla ilgili alınacak tedbir ve denetimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Akyüz, "Tarım İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi, belediye zabıta müdürlükleri ile bu durumu paylaştık. Denetim altında olacaklar " dedi.

"Ehil olmayan insanlara etleri kestirmeyin"

Kurbanların kesim, parçalanma ve doğrama işlemlerinin hijyenik ortamlarda yapılmasını söyleyen Başkan Akyüz, "Kurban Bayramı münasebetiyle her meslekte olduğu gibi bu meslekte de korsan diye tabir ettiğimiz kasaplar oluyor. Ehli olmayan insanlar, kesimi sıkıntılı olan insanlar, bizde bunlara uyarılarda bulunuyoruz. Kurbanlarınızın kesim, parçalanma ve doğranma işlemlerini hijyenik ortamlarda gerçek kasaplara yani mekan sahibi işyeri olan gerçek kasaplara yaptırılması konusunda halkımıza uyarılarda bulunarak bilgilendiriyoruz. Hem sağlığımız için çok önemli çünkü ettir, fazla bekletildiği zaman ve hijyenik ortamda olmadığı zaman gerek kıyma gerek parçalama bakteri üretebiliyor. Bakteri ürettiği zamanda hastalık üretebiliyor. Sadece kurban kurbana piyasaya çıkan eline bıçak alıp da ben kasabım diyerek hayvanın kanını bile akıtamayan insanlar türüyor, biz bunlar için uyarılarda bulunuyoruz." diye konuştu.

Yakalandıklarında 10 kat ceza

Korsan kasapların yakalandığı takdirde kesilen cezaların olduğuna vurgu yapan Akyüz, "Kesinlikle böyle kişiler teşebbüs etmesinler, yakalanmayız demesinler, yakalanıldığı zaman cezası çok ağır bir kurban döneminde alacağı paranın on katını ödeyebilir çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bu işi yapan vergili, oda kayıtlı, mekan sahibi ve ehliyetli ustalık belgesi olan bu işi yapabilir kişiler olarak yaptıkları için diğerleri kurbandan kurbana türeyen merdiven altı kaçak olarak bu işi yapan korsanlar olarak tabir ediyoruz" dedi.

Afişlerle vatandaşlarla bilgilendiriliyor

Oda olarak vatandaşları bilgilendirmek amacıyla afişler hazırladıklarını ve bunları oda üyesi kasapların camlarına astıklarını ifade eden Akyüz açıklamasını şöyle tamamladı: "Kurban bayramlarına özel olarak hazırlatmış olduğumuz afişler kasap dükkanlarının camlarına da asmış olduğumuz ve bütün sosyal medya alanlarında bunları paylaştık. Bunları halkı bilinçlendirmek adına yapıyoruz. Çünkü halkımız bu konuda bilinçsiz ucuz etin suyu kara olur hesabı misali nerde ucuz et kesimi gibi durumlara aldanıyorlar ama sağlığımızı düşünmemiz lazım. Dolayısıyla biz de bunları bütün kasap üyelerimizin işyerlerine asarak bu tür kampanyalarımızı biz yıllardır yapıyoruz." - MANİSA